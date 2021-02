Le Festi-Val en neige 2021 en mode Covid !

Valcourt, mardi 26 janvier 2021: La Ville de Valcourt lance « En zone rouge, on bouge » et offre des activités hivernales complètement adaptées à la pandémie à ses citoyens.

C’est vendredi dernier qu’a débuté la distribution d’un programme d’activités qui respectent les règles sanitaires en place depuis le retour des Fêtes.

Tout d’abord, de majestueuses glissades sur neige ont été érigées au Club de Golf pour permettre aux citoyens de jouer dehors à peu de frais. L’utilisation des pistes est gratuite, nous demandons simplement de respecter la distanciation sociale et de ne pas s’y trouver avec d’autres personnes que les membres de sa famille qui habitent sous le même toit.

Les pistes de ski de fond du Club Val Plein-air sont également accessibles depuis décembre. Les 14km de pistes balisées en double sont offertes gratuitement aux citoyens désireux de profiter de la nature et du grand air. Il est même autorisé de faire de la raquette aux abords des pistes, en autant que les gens n’abîment pas le traçage des pistes de ski de fond.

Nouvelle de cette année, une piste multifonctions a été construite à même le terrain de golf pour permettre aux citoyens de faire de la raquette, du ski de fond style patin, de la trottinette des neiges ou même du fatbike.

Le Directeur des Loisirs, monsieur Alain Martel se dit « conscient que l’équipement nécessaire à la pratique des sports offerts peut être cher et qu’il se fait rare cette année, mais la Ville souhaitait vraiment permettre à toutes les familles de pratiquer des sports d’hiver, à faible coût. C’est pourquoi, en collaboration avec le Canton de Valcourt, nous avons fait l’acquisition de plusieurs types d’équipement tels que fatbikes, trottinettes des neiges, tubes pour la glissade et raquettes, que nous offrons à nos citoyens et ceux du Canton en location à prix réduit. »

Nous invitons les citoyens à visiter notre site Web pour connaître tous les détails.

En plus d’offrir une multitude de sports d’hiver, la Ville organise un concours de bonhommes de neige ouverts aux résidents de la Ville et du Canton. Ainsi, jusqu’au 8 mars, les gens sont invités à envoyer des photos de leurs bonhommes à la Ville pour courir la chance de gagner de superbes prix !