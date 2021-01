La Ville de Windsor joint sa voix à une campagne nationale sur le respect de la démocratie

Windsor – La mairesse de la Ville de Windsor, madame Sylvie Bureau, tient à exprimer son appui à la campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie », lancée la semaine dernière par l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

En prévision du scrutin municipal de novembre prochain, la campagne de l’UMQ a pour objectif de donner le goût aux gens de se présenter en politique et de s’investir dans la sphère publique, notamment en valorisant la démocratie municipale et en consolidant le lien de confiance qui unit les citoyennes et citoyens à leurs institutions démocratiques.

« Le climat politique tend vers la polarisation des débats, particulièrement avec la pandémie, mais nous croyons que des échanges constructifs, faits dans le respect, sont plus bénéfiques pour la communauté. Avec les médias sociaux d’aujourd’hui, nous assistons parfois à des débordements. La présence d’opinions divergentes est essentielle pour une société démocratique saine, mais le partage d’idées et la diversité de points de vue doivent s’exprimer dans la tolérance et la civilité », a indiqué Mme Bureau.

La mairesse de la Ville de Windsor entend inviter ses collègues du conseil municipal à adopter, à la prochaine séance du conseil municipal en février, une déclaration d’engagement en appui à la campagne de l’UMQ.

« Ce geste est important. On veut prendre soin collectivement de notre démocratie. Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de charges publiques s’engagent quotidiennement pour le mieux-être de leur population. Il faut favoriser l’engagement politique, et non pas le décourager », a conclu Mme Bureau.