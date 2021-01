Saint-Camille(RL) — Cette nouvelle période de confinement prolongée, le maintien de la distanciation sociale et l’application d’un couvre-feu sont quelques-unes des règles qui peuvent s’avérer difficiles pour plusieurs personnes de notre société. Ainsi, personne ne sera surpris d’apprendre que les discussions entre les citoyens de villes et villages en sont également fortement impactées.

Voilà certainement des raisons ayant mené la direction municipale de Saint-Camille à proposer aux citoyens et citoyennes de participer à des « Causeries Couvre-Feu ». Animées par le maire M. Philippe Pagé, la population sera invitée à se joindre à ces rencontres de discussions libres, qui sont prévues se dérouler aux deux semaines à compter de 20 h sur la plateforme de vidéoconférence ZOOM. Les citoyens pourront d’ailleurs retrouver un lien de connexion dans le publipostage du village ou encore sur la page Facebook de la municipalité.

Comme le mentionnait le maire lors de la première diffusion virtuelle 2021 de la mise à jour covid-19 de Saint-Camille lundi dernier « … on veut prendre le pouls de la population et savoir comment vous allez, ce sera un peu comme notre perron d’église virtuel pendant les prochaines semaines. Il n’y aura pas de thème précis, c’est vraiment un moment de discussions et de jasettes, qui on l’espère, nous aidera à garder le contact au travers cette pandémie qui nous isolent tous un peu. » L’invitation est donc lancée pour participer à la tenue des deux premiers évènements qui se tiendront les 12 et 26 janvier prochains. Voilà certes une initiative des plus intéressantes, mise en application par les élus de Saint-Camille, afin d’aider à combattre la solitude, tout en s’assurant de prendre des nouvelles des membres de la communauté.