Tournée des nouveau-nés : plus qu'une semaine pour s’inscrire

Windsor – Les parents des municipalités de Saint-François-Xavier-de-Brompton, de Val-Joli et de la Ville de Windsor qui ont célébré la naissance ou l’adoption d’un enfant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 n’ont plus qu'une semaine pour s’inscrire à la Tournée des nouveau-nés!

Annoncée en octobre dernier, l’activité qui se tiendra le 13 mars prochain se renouvelle pour offrir une formule sécuritaire aux familles de la région. Rappelons que les élus des trois municipalités iront à la rencontre des familles inscrites directement à leur domicile, afin de leur remettre leur chèque-cadeau et les différents cadeaux offerts par les partenaires régionaux.

Inscriptions obligatoires

Pour participer, les parents intéressés ont jusqu’au 22 janvier 2021 pour s’inscrire en prenant contact avec leur municipalité respective. Pour plus d’informations concernant les inscriptions, vous pouvez communiquer avec Danika St-Pierre, technicienne en loisirs au 819-845-7888 poste 221.