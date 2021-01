St-Denis-de-Brompton : Augmentation du taux de taxes foncière de moins d’un sous pour chaque 100$ d’évaluation

Saint-Denis-de-Brompton – Le conseil municipal a présenté, lundi le 21 décembre en après-midi, en séance extraordinaire, un budget équilibré pour 2021. Les dépenses de fonctionnement qui y sont prévues totaliseront un peu plus de 7,4 M$. Les élus ont également procédé à l’adoption du nouveau programme triennal d’immobilisations pour 2021-2022-2023 qui, quant à lui, projette des investissements d’un peu plus de 2,1 M$ pour sa première année. C’est sans tenir compte du projet de prolongement des réseaux d’égout et d’eau potable dans les secteurs du Petit lac Brompton et du lac Desmarais dont les coûts seront d’abord communiqués aux propriétaires des secteurs concernés.

« Bien qu’on doive composer annuellement avec l’augmentation des dépenses, nous sommes parvenus à contenir l’augmentation du taux de taxes foncières générale à moins d’un cent du 100 $ d’évaluation (0,0099$). Le taux passera de 0,4962$ à 0,5061$ du 100$ d’évaluation » mentionne M. Jean-Luc Beauchemin, maire de Saint-Denis-de-Brompton. Pour la résidence unifamiliale moyenne (352 115 $) sans service d’aqueduc et d’égout, le compte de taxes s’élèvera à 2 356 $ en 2021. « Dans le contexte actuel d’incertitude, avons choisi d’affecter entièrement en 2021 la subvention reçue cette année pour combler les pertes de revenus et les dépenses supplémentaires attribuables à la pandémie de COVID-19 » ajoute M. Beauchemin. Au total, c’est 316 609 $ des surplus accumulés de la municipalité qui seront utilisés afin d’atténuer l’impact de l’augmentation des dépenses.

« Les St-Denisiens s’attendent à ce qu’on leur offre des services de qualité. L’optimisation est au cœur des préoccupations du conseil et c’est ce que l’équipe en place s’efforce de mettre en œuvre. Chaque dollar doit être dépensé judicieusement » explique le Maire. En 2021, la principale augmentation se situe au chapitre de la sécurité incendie. Sur recommandation de la Direction du service, le budget de 2021 prévoit l’ajout de garde en caserne, de manière à réduire significativement le temps de réponse des pompiers. « Le respect des prescriptions du schéma de protection contre l’incendie est primordial » rappelle le premier magistrat.

La municipalité fait l’objet d’une croissance indéniable depuis au moins une dizaine d’année et la pression se fait sentir sur ses infrastructures vieillissantes. Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021-20222023 présenté ce lundi prévoit notamment la mise en œuvre du projet de modernisation des bâtiments municipaux, l’acquisition d’équipements de voirie et de déneigement, dans le but d’atteindre le juste équilibre entre la sous-traitance et les services assumés à l’interne, l’amélioration des installations et des plateaux sportifs et la réfection, plus qu’attendue, d’infrastructures d’égout sanitaire et pluvial, assurant ainsi la protection des lacs et cours d’eaux environnants.

« Les investissements prévus au PTI pour l’année 2021 n’auront pas d’impact sur la taxation de la prochaine l’année, puisque près du 2/3 d’entre eux seront éventuellement financés par voie de règlement d’emprunt » ajoute M. Beauchemin. Avec l’apport probable de plusieurs programmes de subventions, les divers projets qui y sont décrits sauront répondre adéquatement aux besoins grandissants St-Denisiennes et St-Denisiens.

Les citoyens sont invités à visiter le site web de la Municipalité où toutes les informations pertinentes ont été ajoutées à l’adresse www.sddb.ca/fr/municipalite/finances-et-taxation. Le projet règlement de taxation pour 2021, déposé lors de la seconde assemblée extraordinaire tenue ce 21 décembre peut également être consulté en visitant le site web, dans la section https://www.sddb.ca/fr/municipalite/seances-du-conseil.