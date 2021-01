De nouveaux systèmes d’éclairages dans les parcs de Val-Des-Sources

Val-des-Sources (RL) —Lors du dépôt du budget 2021, la direction municipale de Val-Des-Sources présenta dans son rapport détaillé un plan d’amélioration concernant ses parcs et milieux sportifs extérieurs au cours de la prochaine année. En effet, dans le cadre d’une aide financière provenant d’un programme de subventions d’Hydro-Québec, la municipalité procèdera aux remplacements des systèmes d’éclairages de l’ensemble de ses parcs et espaces publics, afin d’y installer une technologie à la D.E.L..

Le coût du projet, qui est évalué à 73 000 $, sera donc financé à une hauteur de plus de 67 % par les fonds provenant du programme gouvernemental, ce qui représente la somme de 49 340 $, alors que la ville engagera quant à elle 23 660 $ de la facture totale. Le montant défrayé par VDS est pratiquement similaire aux frais d’entretien annuels que la ville devait défrayer pour maintenir la qualité du système actuellement en place. Les travaux de remplacement et de calibration des lumières seront effectués par l’entreprise wottonnaise spécialisée dans le domaine, DH Éclairages ; laquelle a remporté l’appel d’offres lancé par la municipalité un peu plus tôt cette année. Voilà donc une bonne nouvelle qui touche les différents parcs, terrains de tennis, parc de planche à roulettes ainsi que les deux terrains de balle de la municipalité. C’est donc dire que les sportifs qui fréquenteront le terrain Lou-Richard à la reprise des activités, pourront non seulement constater une nouvelle luminosité sur l’aire de jeu, mais ils retrouveront également un tout nouveau filet protecteur latéral installé le long de la ligne du troisième but.

L’ajout de ce filet, provenant d’un tout autre fonds d’investissement, a été réalisé en réponse à une demande citoyenne d’accroître la sécurité des passants et de parer aux conséquences éventuelles que pouvaient occasionner à cet endroit, une balle projetée à basse altitude hors du terrain.