Pas de Carnaval des Glaces à Danville cet hiver

Danville(RL) — Après avoir vu pratiquement l’entièreté des évènements estivaux être reportée ou tout simplement annulée cette année, voilà que c’est au tour des activités hivernales d’être impactées. En effet, le comité organisateur du populaire Carnaval des Glaces de Danville a annoncé au cours de la dernière semaine que sa 33e édition n’aurait finalement pas lieu au début de 2021 comme prévu et que celle-ci était plutôt reportée à l’an prochain, si les conditions sanitaires le permettent à ce moment bien entendu. Pour le président du comité M. Marc-André Demers, il s’agit d’une situation malheureuse, mais qui s’avérait pratiquement inévitable dans les circonstances.

« Comme tout le monde, nous avons regardé aller les choses tout au long de l’année et nous avons attendu le plus longtemps possible avant d’officialiser l’annulation de l’édition 2021. Il est important de dire que nous avions l’appui de la ville de Danville dans le dossier, mais en dépit du fait que nous étions habités par les meilleures intentions et que les critères de faisabilités étaient tout à fait légitimes, il faut comprendre qu’il s’avérait extrêmement difficile pour notre équipe de s’assurer de répondre à l’ensemble des mesures sanitaires exigées par la santé publique. Parmi ceux-ci nous retrouvions plusieurs points, dont notamment le contrôle des noms et adresses des gens sur le site, le maintien de la distanciation sociale, l’installation de stations de lavages de mains, la quantité de personnes maximum permises par bulle ainsi que sur le site total, etc. De plus, nous n’aurions pu présenter certaines activités qui se retrouvent parmi les plus populaires chaque année. Il faut aussi mentionner que les membres du comité ont même songé à alléger la formule pour cette année en y allant de diverses idées alternatives, mais au final nous en sommes malheureusement venus à la conclusion que l’on connaît maintenant. Nous tenterons donc de faire de cette pause, un temps de recul pour nous permettre de revoir certaines de nos activités et qui sait peut-être même de trouver de nouvelles idées pour agrémenter les festivités à venir. », confia monsieur Demers. Ce dernier indiqua souhaiter activement que les visiteurs soient au rendez-vous en 2022 et que l’ensemble des partenaires financiers du traditionnel Carnaval des Glaces de Danville puissent également être de retour, pour aider une fois de plus l’organisation à faire vivre les plaisirs de l’hiver à l’ensemble de la population danvilloise.