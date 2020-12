Réussite pour la Féérie des Fêtes en voiture

Windsor – La première édition de la Féérie des Fêtes en voiture, qui avait lieu samedi dernier de 10h à midi dans le stationnent du Centre sportif J. A. Lemay, a réjoui plus de 390 enfants dans près de 200 voitures qui étaient au rendez-vous. Le père Noël et la fée des étoiles étaient présents spécialement pour la distribution sécuritaire de friandises de Noël.

Pour conclure cette activité organisée par la Ville de Windsor, la municipalité de Val-Joli ainsi que la Maison de la famille Les Arbrisseaux, près de 600 sacs de friandises seront distribués aujourd’hui à tous les enfants des écoles primaires Saint-Philippe et Saint-Gabriel, pour un total de 1000 sacs de friandises distribués à l’occasion de la Féérie des Fêtes.

Rappelons que toutes les précautions nécessaires ont été prises, afin d’offrir une activité sécuritaire. Les employés et bénévoles de la Maison de la famille ont fait les sacs de friandises dans le respect des normes sociosanitaires les plus strictes. Pour la distribution, les sacs de bonbons ont été remis avec de longues pinces par les élus de la Ville de Windsor et Val-Joli, ainsi que l’équipe de la Maison de la famille.

La ville de Windsor souhaite remercier les commanditaires pour leur participation!