Corteva agriscience remet 5000 $ aux pompiers de Richmond

Richmond(RL) —Le 2 décembre dernier, les pompiers de Richmond se sont vu remettre une aide financière de l’ordre de 5000 $ de la part de Corteva. Cet appui qui aura servi à faire l’acquisition d’un véhicule tout-terrain permettra de faciliter et maximiser de manière substantielle le travail lors de sauvetages et interventions hors routes. La présentation du chèque au président de l’association des pompiers, M. Steeve Faucher, a été effectuée par les représentants de la compagnie Pioneer Hi-Bred, filiale de Corteva agriscience pour les MRC du Val Saint-François et Les Sources, M. Martin Lessard et sa conjointe Mme Karine Boivin. Ces derniers, propriétaires de la compagnie Travaux à Forfait MAKA, située au 75 de la route 143 à Cleveland, tiennent à souligner la grande implication de Corteva via sa filiale et ses représentants auprès de la communauté. « Cette somme importante remise aux pompiers de la caserne 60, n’est pas un cas isolé, car Corteva a remis plus de 300 000 $ en soutien financier à différents corps de pompiers au Canada entre 2013 et 2015 via son programme d’aide incendie “Feu”. D’autres aides monétaires, totalisant près de 200 000 $ notamment, ont également été versés entre 2016 et 2017 pour soutenir l’aide alimentaire au pays avec le programme ¨Manger d’abord, apprendre ensuite¨. Plusieurs créneaux de services d’aides la communauté rurale et en milieu agricole de ces types sont offerts par la compagnie et il nous fait grands honneurs en tant que représentants locaux, d’aider les gens de notre région à bénéficier dignement de ces opportunités. », commenta fièrement, M. Lessard.