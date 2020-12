Nouveau rôle d’évaluation et baisse des taux de taxation pour le budget 2021 à Asbestos

Asbestos(RL) - C’est ce lundi 14 décembre que les élus municipaux réunis en conseil ont adopté les prévisions budgétaires 2021 de la ville d’Asbestos présentées par le maire Hugues Grimard. Proposant des dépenses et des revenus équilibrés de 11 323 400 $ soit 1 210 970 $ de moins que l’an dernier, le budget comprend certaines particularités dont la ville se devait de prendre en comptes, tels que l’entrée en vigueur d’un tout nouveau rôle triennal.

« En 2021, nous avions le défi de conjuguer hausses des valeurs foncières très variables et maintien du taux de taxation, tout en limitant les hausses du compte de taxes. La tâche n’a pas été facile, mais nous pensons avoir déposé des prévisions budgétaires qui présentent un bon équilibre. Nous en sommes plutôt fiers », souligna le maire Grimard.

Dans la présentation de ce budget, nous apprenons que les valeurs imposables de la municipalité connaîtront une hausse de l’ordre de 5,9 % en 2021, ce qui aura pour effet de faire augmenter la richesse foncière imposable. Celle-ci est donc passée de 365 864 600 $ en 2020 pour se chiffrer à 389 219 800 $ pour 2021, soit une hausse représentant 23 355 200 $. À tire d’exemple concret, la valeur moyenne d’une résidence unifamiliale à Asbestos est maintenant passée de 116 414 $ à 123 000 $. Afin de pallier à cette situation, une hausse moyenne de 1,72 % a donc été ciblée et sera apportée au compte de taxes des contribuables. En effet, les taux de taxation résidentiels ont été réduits de 2,6 % et de 2 % pour les habitations de six logements et plus, alors que les industries, commerces et institutions, ont été abaissées de 3 %; de même que 2,6 % pour les terrains vacants desservîmes. La direction municipale souligne que les deux tiers (66 %) des résidences unifamiliales, verront donc leur hausse être égale ou inférieur 2 %.

Toutefois, la municipalité est claire, la prise de valeurs significatives (près de 30 %) de certaines résidences riveraines du secteur des Trois-Lacs, aura sans contredit des répercussions sur le compte de taxes de ces propriétaires, une réalité à laquelle la municipalité n’est malheureusement pas en mesure de palier.

Toujours dans l’attente de la décision de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation dans le dossier du changement de nom, la municipalité se montre cependant confiante de voir Asbestos devenir Val-Des-Sources au cours des prochains mois. La ville tient d’ailleurs à souligner qu’aucune somme supplémentaire n’a été ajoutée au budget maximal de 100 000 $ déjà prévu.

« Nous sommes très fiers du budget que nous venons de déposer. Nous continuons dans la même lignée des autres années. Nous voulons limiter les hausses de taxes à nos citoyens tout en restant compétitifs avec les municipalités comparables à Asbestos. », conclua monsieur Grimard.