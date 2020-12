L’association des Pompiers de la région de Windsor appuie le CAB et les paniers de Noël

Windsor(RL) - Ayant à cœur d’appuyer les différents organismes communautaires sur son territoire, l’association des pompiers de la régie intermunicipale de la région de Windsor organise chaque année une multitude d’activités de financement. Or, bien que cette année fut pour le moins particulière et que l’association n’a pu tenir son traditionnel lave-auto, entre autres choses, ces derniers ont tout de même puisé dans leurs coffres afin d’en remettre les sommes restantes à la communauté. « Il est important pour nous de contribuer et d’aider les gens de notre communauté. En dépit du fait que nous n’avons pu organiser de lever de fonds comme nous le faisons depuis plusieurs années maintenant, l’association tenait à soutenir un organisme sélectionné à la hauteur de ses possibilités. », mentionna M. Adam Rousseau, pompier membre de l’association et coordonnateur du lave-auto annuel.

« Comme on le sait il s’agit d’une année très difficile pour beaucoup de monde et plusieurs auraient mérités notre aide, mais justement en raison de la pandémie, nous avons choisi d’apporter notre soutien au CAB de Windsor avec un don de 800 $ afin de les aider dans la production de plus d’une centaine de pâtés au poulet qui seront distribués au travers la population de Saint-François, Windsor et Val-Joli dans le cadre des paniers de Noël. », a-t-il poursuivi.

Les pompiers de la régie, qui n’en sont pas à une première implication avec la cause, tiennent à remercier la population et tous les intervenants ayant participé aux activités antérieures de l’association, ce qui aura permis d’apporter un soutien, cependant certes un peu moindre qu’à l’accoutumée cette année, mais assurément combien important pour l’ensemble des personnes qui s’en verront bénéficié. Rappelons que la caserne 31 de la régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor regroupe pas moins de 40 pompiers sous les ordres du directeur M. Christopher Grey et du capitaine M. Carl Bourget.