Danville lance un concours de décors de Noël extérieurs

Danville (RL) — Suite au succès obtenu avec le concours son concours estival « Maisons fleuries », la ville de Danville récidive avec cette fois un concours de décorations de Noël extérieures. Ayant pour but d’égayer le milieu de vie de ses concitoyens, la ville tient ce petit concours amical auprès de tous les propriétaires, locataires et commerces de son territoire. Pour participer, il suffit de décorer la devanture de sa maison de façon à ce que le tout soit aisément visible de la rue, de remplir le coupon de participation disponible sur le site internet de la ville de Danville au www.danville.ca et de le faire ensuite parvenir par courriel à l’attention de Mme Chantale Dallaire (charge.projet@danville.ca) avant le 17 décembre prochain.

Pour ceux et celles qui ne possèderaient pas internet à la maison, il est aussi possible de remplir la version papier du coupon de participation que l’on retrouve à la fin du bulletin municipal de décembre et de déposer celui-ci dans la boite aux lettres située directement à l’Hôtel de Ville. N’hésitez pas à vous inscrire ou encore à soumettre l’idée aux membres de votre voisinage, car un jury composé de trois personnes procédera à la visite de chacune des adresses inscrites. Au total, ce sont quatre prix qui seront remis aux personnes gagnantes sélectionnées et la remise de ces mentions se fera lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 18 janvier prochain. Pour obtenir de plus amples informations, il est possible de communiquer avec les bureaux de la municipalité au 819-839-2771, poste 29. Bonnes décorations à tous.