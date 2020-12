Saint-François-Xavier-de-Brompton tient son « Noël à l’Auto »

Saint-François(RL) —Le dimanche 6 décembre dernier marquait une journée des plus importantes pour plusieurs familles de la municipalité de Saint-François, alors que le comité des loisirs tenait un évènement particulier de Noël. En effet, ils étaient plus de 168 jeunes de tous âges inscrits aux festivités organisées annuellement par le comité des loisirs de la municipalité ; lesquelles se déroulaient cette année sous une formule adaptée, soit celle d’un « Noël à l’Auto ». Cette activité que s’est déroulé entre 10 h et midi dans le stationnement du Parc des Pionniers, aura permis aux jeunes et aux moins jeunes de profiter d’un moment agréable ou bien installé dans le confort de leur véhicule, ces derniers ont pu bénéficier d’une musique de circonstance soigneusement sélectionnée, émise directement dans les voitures par un système spécialement conçu à cet effet. Ainsi, chaque famille préalablement inscrite se rendait sur place afin de recevoir un livre gracieusement offert par le comité des loisirs.

« Toutes les voitures étaient placées en ligne et à tour de rôle ces dernières avançaient le long du parcours aménagé où des lutins déposaient les cadeaux dans le coffre de la voiture afin d’éviter tout contact et de respecter les mesures de la santé publique. Masques, gants et autres items de sécurités n’auront toutefois pas eu raison de plaisir lors de cette journée où le père Noël nous a d’ailleurs fait l’honneur de sa présence en plus des lutins et d’une dizaine d’autres généreux bénévoles. Malheureusement, comme certains enfants n’ont pu être en mesure de se présenter en raison d’isolement préventif, nous sommes nous-même allés porter leurs présents directement à domicile, toujours en s’assurant de la sécurité de tous. Nous avons à cœur de promouvoir la lecture auprès des jeunes et nous sommes fiers de constater que même en ces temps difficiles nous sommes parvenus à rejoindre près de 50 enfants de plus que l’an dernier pour leur donner un peu de bonheur aujourd’hui. », commenta Mlle Rébecca Bilodeau, présidente du comité des Loisirs de la ville de Saint-François.

Cette dernière tenue à remercier l’ensemble des bénévoles de même que souligner l’implication des membres de son équipe, eux qui ont fait preuve d’un bel engagement en travaillant souvent tard les soirs et les week-ends, afin de bien coordonner cet évènement communautaire et familial. Mlle Bilodeau ne manqua pas de remercier également les autorités de la ville de Saint-François pour leur support tout au long de l’organisation de cette journée.