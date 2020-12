Asbestos : Fin de la période de dépôt des oppositions au changement de nom

Asbestos(RL) - Le processus suit son cours dans le dossier du changement de nom de la municipalité d’Asbestos, alors que la période de dépôt des oppositions au projet s’est terminée vendredi dernier. Selon la loi en vigueur, toute personne désireuse de s’objecter au dit changement, jouit d’une période de 30 jours après la parution de l’avis public publié par la municipalité, soit jusqu’au vendredi 27 novembre, pour faire parvenir une lettre en ce sens au bureau de la ministre des Affaires municipales et de l’habitation, Mme Andrée Laforest. L’un des instigateurs du mouvement d’opposition citoyen, monsieur Jeff Ray Therrien, a confirmé au journal qu’une lettre comptabilisant plus de 1052 signatures de résidents d’Asbestos avait bel et bien été expédiée au bureau de la ministre dans l’espoir de voir leur demande de référendum être acceptée. « Nous avons recueilli un nombre de signatures que nous estimons non négligeable et avons fait parvenir le tout au bureau de la ministre Laforest par voie postale et électronique il y a de cela près de deux semaines déjà. Nous sommes maintenant dans l’attente d’une réponse et qu’une décision finale soit rendue, en espérant évidemment que notre appel soit entendu. », commenta M. Therrien.

Le dossier étant à présent entre les mains des instances gouvernementales, le journal Actualités-l’étincelle a communiqué avec le bureau du député de Richmond M. André Bachand, où l’on nous a confirmé suivre la situation de très près et que des discussions devaient d’ailleurs avoir lieu au cours des prochains jours afin d’en apprendre davantage sur l’évolution du dossier.