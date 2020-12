« Donnez au Suivant », mais de manière un peu différente cette année

Asbestos(RL) - L’organisme des Filles d’Isabelle, Cercle Saint-Aimé d’Asbestos tiennent présentement l’édition 2020 de leur activité de financement annuel, « Donnez au Suivant » au profit des paniers de Noël. Ayant comme objectif premier de recueillir des denrées alimentaires non périssables afin de les redistribuer aux personnes et familles dans le besoin de la région, l’organisme communautaire accepte également les généreuses contributions monétaires pour les aider dans leurs démarches. Évidemment cette année de pandémie force également le comité à revoir ses façons de faire pour l’édition actuelle. Ainsi, madame Francyne Audet, bénévole impliquée depuis plus de 25 ans qui est à la fois présidente des Filles d’Isabelle et de l’activité communautaire « Donnez Au Suivant\Paniers de Noël », souligna toute l’importance de persévérer même en période difficile. « Même si c’est tout un défi qui nous attend, il n’est pas question qu’on baisse les bras ! Nous prendrons toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de pouvoir offrir aux gens dans le besoin, un peu de réconfort à Noël. »

En raison du fait qu’aucune tournée dans les rues telles que connues par le passé ainsi que l’absence des habituelles levées de fonds, le comité n’organisera une collecte de denrées sans contact le 13 décembre prochain. La population sera donc invitée à se rendre à l’église Saint-Isaac-Jogues d’Asbestos pour y déposer leurs dons alimentaires et/ou financiers entre 10 h et 14 h. Le comité évalue également la possibilité d’y joindre une collecte de bouteilles et de cannettes consignées. Tout au long du mois de novembre, les denrées pouvaient aussi être déposées dans les points de chute situés au sous-sol de l’Église Saint-Isaac-Jogues, chez Coop-Métro, à la Banque Nationale et au Club Chasse et Pêche Larochelle. Fait important à noter est que les personnes croyant être éligible à recevoir un panier de Noël, doivent impérativement se prévaloir de la dernière période d’inscription qui se tiendra le jeudi 3 et le vendredi 4 décembre prochain. Les personnes doivent se présenter au sous-sol de l’Église Saint-Isaac-Jogues entre 9 h 30 et 16 h 30, le port du masque sera obligatoire. Une preuve de résidence et un relevé bancaire seront aussi demandés sur place. Il est très important de mentionner que malheureusement aucune demande ne pourra être acceptée après ces dates. « Grâce au soutien et à l’implication d’autres organismes et de l’association des producteurs de lait notamment, nous disposerons de plusieurs mets préparés, du lait et même de fromage provenant de la fromagerie Coaticook cette année. Les distributions se feront sous forme de livraisons à domicile et à ce fait si des personnes étaient intéressées à apporter leur aide pour ce volet, svp bien vouloir entrer en contact avec nous. » De conclure, Mme Audet.

Une telle organisation nécessite évidemment des bénévoles de premier ordre ainsi que des commanditaires et donateurs qui se montrent très généreux, année après année. Ainsi l’organisme tient à remercier quelques partenaires majeurs tels que M. André Bachand, député de Richmond, la Paroisse Cœur-Immaculée-de-Marie, JN Auto, la Caisse Desjardins des Sources, Englobe ainsi que l’ensemble de ses généreux contributeurs.

Agissant à titre de parrains d’honneur de l’évènement, messieurs Yan St-Hilaire et Danick Pellerin, propriétaires du Moulin 7, soulignèrent leur attachement à la cause. « Aider à garnir des paniers de Noël qui seront distribués à nos familles plus vulnérables, c’est une cause qui nous interpelle énormément, l’année a été difficile pour plusieurs et la demande pour les paniers de Noël risque d’être encore plus forte. Cette période devrait être réjouissante pour tous », de souligner conjointement les deux fidèles parrains d’honneur.