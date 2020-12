Égayer les quartiers grâce à un tirage illuminé à Windsor !

Windsor – En route vers le temps des Fêtes, la Ville de Windsor invite tous les citoyens de la municipalité à décorer la façade de leur maison avec leurs plus belles décorations de Noël ! En égayant leurs résidences tout en lumières, les citoyens courent la chance de gagner un des dix prix de participation.

« Cette initiative se veut conviviale et sympathique pour illuminer les rues de Windsor. Nous traversons depuis plusieurs mois une période difficile, et la période des Fêtes s’annonce bien différente cette année. Nous souhaitons donc stimuler l’esprit de Noël, en plus d’encourager l’économie locale ! » souligne Mme Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Les Windsorois et Windsoroises qui souhaitent participer doivent décorer la façade de leur maison ou le balcon de leur résidence, et envoyer une photo des décorations extérieures illuminées par courriel à la Ville. En participant, ils courent la chance de gagner un des dix chèques-cadeaux d’une valeur de 150 $ de la Chambre de Commerce Régionale de Windsor, échangeable dans les commerces participants.

Pour participer

• Être citoyen de la Ville de Windsor ;

• Décorer la façade de sa résidence à l’aide de lumières et de décorations de Noël ;

• Illuminer ses décorations en soirée quotidiennement pour en faire profiter petits et grands !

Pour s’inscrire

Envoyer un courriel à info@villedewindsor.qc.ca avec les informations suivantes :

• Nom complet ;

• Adresse ;

• Numéro de téléphone ;

• Une photo des décorations extérieures illuminées.

La date limite pour s’inscrire est le 13 décembre à minuit.