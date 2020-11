La mairesse Sylvie Bureau souligne ses 20 ans en politique

Windsor (MPC) —L’année 2020 marquée par la pandémie mondiale du Covid-19 restera gravée à jamais dans la mémoire de millions de personnes. Sylvie bureau, la mairesse de la Ville de Windsor, a pu mettre un peu de baume sur cette période difficile lors de la célébration ses 20 ans de carrière en politique.

« C’est certain que c’est dommage un peu que c’est arrivé pour ma 20e année, mais ce n’est pas nous qui choisit, ça ne touche pas seulement que nous, il faut se rappeler que c’est mondial. J’ai aimé ce que j’ai fait, au cours de ces années et c’est ce qui est important. »

Impliquée depuis 2000 comme conseillère municipale et mairesse depuis 2009, Mme Bureau prend le temps de se remémorer les nombreux projets qu’elle a su mener à terme.

En plus du renouvellement des infrastructures des loisirs et le projet de mise aux normes de l’usine de filtration, dont elle reconnait l’importance, Sylvie Bureau mentionne avoir plusieurs autres fiertés.

« En autres, j’ai aidé au développement économique, j’avais commencé à m’impliquer en 2000 et j’ai continué à m’investir au cours de ces 20 ans. Il y a également la création du Parc d’affaires de la 55 et le déménagement de l’Hôtel de Ville, qui étaient de gros projets pour nous. »

Comme plusieurs autres pionnières, madame Bureau a su laisser sa marque en politique aux fils des ans. Il est de moins en moins rare de voir une femme faire sa place dans le domaine et davantage, les derniers jours auront permis de briser une autre marque importante. Ce sera Kamala Harris, qui occupera le poste de Vice-présidente des États-Unis, ce qui représente une première dans l’histoire. En tant que femme avec une brillante carrière, Sylvie Bureau est très fière de ce nouveau résultat.

« C’est énorme, je me souviens encore l’élection en 2016 quand Hilary Clinton, n’avait pas réussi à devancer Donald Trump, tandis que plusieurs affirmaient que c’est parce qu’elle était une femme. Alors c’est certainement un grand pas. J’ai regardé son discours samedi soir dernier, c’est une femme allumée, qui connait très bien ses dossiers. Qui sait, elle sera peut-être celle qui succèdera à Joe Biden à la fin de ses années comme président » raconte-t-elle avec émotion.

Après deux décennies, Syvlie Bureau est reconnue pour sa détermination, sa passion et son dévouement à la Ville de Windsor. Bien qu’elle soit très appréciée, la situation du Covid-19 l’empêche de se prononcer sur sa présence lors des prochaines élections municipales.

« Pour l’instant, je ne dis pas non, je ne dis pas oui. On ne sait jamais ce qui va se passer avec la Covid, pour l’instant la santé est bonne, alors c’est positif et puis pour le reste, on verra au fil des mois », précise-t-elle.

En attendant, Sylvie Bureau continue de représenter les intérêts des résidents de Windsor dans cette période sans précédent.