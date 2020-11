Sortez vos décorations de Noël du garage plus tôt cette année

Asbestos – Dans le but d’égayer les rues de la municipalité, la Ville d’Asbestos invite ses citoyens (propriétaires et locataires) à sortir leurs décorations de Noël plus tôt cette année! Pour les encourager à décorer leur devanture extérieure, elle offrira aux participants, sous forme de tirages, des certificats-cadeaux dans différents commerces locaux d’Asbestos.

Pour participer, les gens n’ont qu’à envoyer une photo de leurs décorations extérieures accompagnée de leurs coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone) par courriel à communication@ville.asbestos.qc.ca entre le 2 et le 29 novembre.

Des tirages auront lieu les 9, 16, 23 et 30 novembre prochains. Une participation par adresse est acceptée. Un billet de participation supplémentaire sera ajouté à chacun des tirages selon la date de réception de la participation. Par exemple, une personne ayant envoyé sa photo le 4 novembre aura une chance de gagner lors du premier tirage, deux chances lors du deuxième, etc. C’est donc dire que plus vous décorez tôt, plus vous avez de chances de remporter un prix!

«Les décorations de Noël, c’est joyeux et ça fait sourire. C’est pourquoi on veut encourager nos citoyens à décorer plus tôt cette année! Que ce soit une simple guirlande ou un aménagement impressionnant, tout le monde peut participer et amener son petit brin de joie dans cette période festive qui sera bien différente cette année en raison de la pandémie », souligne le maire d’Asbestos, Hugues Grimard.

Notons que les commerces et entreprises sont aussi invités à revêtir des couleurs festives. En effet, un tirage spécial aura également lieu pour eux le 30 novembre!

« Je remercie d’ailleurs tous les commerces qui participent à cette initiative, que ce soit en offrant un certificat-cadeau ou en décorant », ajoute le maire.