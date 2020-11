Plus de 280 voitures au service à l’auto pour l’Halloween

Windsor – La fête d’Halloween avec une formule à l’auto proposée par la Maison de la famille Les Arbrisseaux et la Ville de Windsor fut un grand succès! Plus de 580 petits costumés, accompagnés de leurs parents, sont venus récolter des friandises de façon sécuritaire dans le stationnement des terrains de soccer de la rue Georges-Guilbault entre 16 h et 19 h samedi dernier.

Les sacs de bonbons ont été remis avec de longues pinces par les membres de l’équipe de la Maison de la famille ainsi que des bénévoles.

Rappelons que toutes les précautions nécessaires ont été prises afin d’offrir une activité sécuritaire. Les employés et bénévoles de la Maison de la famille ont fait les sacs de friandises dans le respect des normes sociosanitaires les plus strictes, et ceux-ci ont été mis en quarantaine pendant 72 heures. Pour la distribution, une seule famille par voiture était autorisée, et le port du masque ou couvre-visage était obligatoire.