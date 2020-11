Les trois villes s’unissent pour offrir la Tournée des nouveau-nés

Windsor – La Fête des nouveau-nés habituellement offerte par la Ville de Windsor, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Val-Joli se transforme en Tournée des nouveau-nés pour l’édition 2020 ! Bien connue dans la région, l’activité qui se tiendra le 13 mars prochain se renouvelle pour offrir une formule sécuritaire aux familles de la région.

« Les élus des trois municipalités iront à la rencontre des familles inscrites directement à leur domicile, afin de leur remettre leur chèque-cadeau et les différents cadeaux offerts par nos partenaires régionaux. Dans le contexte actuel, nous souhaitions innover afin d’offrir cette activité populaire et appréciée ! » Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor

« Offrir un milieu de vie agréable et familial fait partie de nos valeurs et il est primordial pour nous de maintenir cette reconnaissance aux parents de nouveau-nés » Rolland Camiré, maire de Val-Joli

« On dit que cela prend tout un village pour élever un enfant. À Saint-François-Xavier- de-Brompton, on s’est doté d’outils, dont la politique familiale, afin de répondre davantage aux besoins des familles qui composent notre communauté. Le partenariat avec Val-Joli et Windsor va dans ce sens et cette Tournée des nouveau-nés constitue une belle approche pour permettre un contact privilégié entre les élus et les familles » Gérard Messier, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton

Pour le comité organisateur, il est prioritaire que la tournée se déroule dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Rappelons que depuis plusieurs années, les parents des municipalités de Saint-François- Xavier-de-Brompton, Val-Joli et de la Ville de Windsor qui ont célébré ou qui célébreront la naissance ou l’adoption d’un enfant entre le 1er janvier et le 31 décembre sont invités à se prévaloir du programme de soutien aux jeunes familles offert par les trois municipalités. La formule antérieure invitait les familles à une fête au cours de laquelle les différents cadeaux étaient remis.

Inscriptions obligatoires

Pour participer, les parents intéressés ont jusqu’au 22 janvier 2021 pour s’inscrire en prenant contact avec leur municipalité respective. Pour plus d’informations concernant les inscriptions, vous pouvez communiquer avec Danika St — Pierre, technicienne en loisirs au 819-845-7888 poste 221.