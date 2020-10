Enseignes modernisées et projets d’embellissement à Wotton

Wotton(RL) - Certains auront peut-être remarqué au cours des dernières semaines, l’apparition de toutes nouvelles enseignes d’accueils aux quatre coins de la municipalité de Wotton. Installées aux abords des routes 216, 255 et de celle en direction de Saint-Georges, ces nouvelles indications modernisées aux couleurs de la municipalité, découlent directement du projet de planification stratégique lancé par le conseil municipal en 2019. Rappelons que plusieurs priorités avaient dès lors été ciblées, dont justement l’image d’entrée au village ainsi que l’embellissement du milieu notamment.

C’est donc suite à l’élaboration de ce plan stratégique que la direction de la ville a présenté une série de demandes de subventions à la MRC des Sources, dans le cadre de son programme de soutien aux projets structurants. De ce fait, les coûts de réalisations évalués à près de 20 000 $ se retrouvent entièrement couverts par l’appui financier obtenu de la part de la MRC. Par ailleurs, mentionnons qu’en plus des panneaux d’indications ci-haut mentionnés, deux enseignes additionnelles ont aussi été ajoutées. L’une est située dans le parc industriel et sur laquelle les entreprises peuvent s’identifier, alors que l’autre est installée devant l’ancienne résidence pour ainés ¨La Canne D’Or¨. Sur cette dernière il est possible de retrouver toutes les informations relatives aux emplacements des différents bâtiments, installations et parcs municipaux. De plus, le conseil a mis sur pied un comité d’embellissement sur lequel quatre résidentes siègent actuellement, il s’agit de mesdames Chantal Marcoux, Nathalie Riendeau, Céline Martin et Jacynthe Dubois.

De manière concrète leur implication consistera à proposer des idées et suggérer des projets pour embellir le milieu, tout en créant un mouvement de mobilisation citoyenne autour du sujet. Ainsi toutes personnes désireuses de s’impliquer dans le comité ou encore de donner de leurs temps occasionnellement au projet, sont invités à communiquer avec la direction de l’hôtel de ville au 819-828-2112, poste 21, pour obtenir plus de détails.