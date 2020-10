Essai du système d’alerte pour la sécurité civile de la région de Richmond

Richmond – L’Organisation intermunicipale de sécurité civile (OIMSC) de la région de Richmond souhaite aviser les résidents de la grande région de Richmond, incluant les municipalités du Canton de Cleveland, du Canton de Melbourne, de Richmond et d’Ulverton, qu’un test du système d’alerte à la population sera effectué ce jeudi 22 octobre à 15 h 30.

L’OIMSC de la région de Richmond a lancé au printemps dernier, juste avant le début de la pandémie, son système d’alerte à la population et, à ce jour, plus de 200 personnes sont inscrites.

Ce système d’alerte à la population a pour objectif d’assurer une communication rapide entre l’OIMSC de la région de Richmond et l’ensemble des citoyens afin que ceux-ci puissent être mis au courant de diverses situations dont :

• risque d’inondation

• avis de mise à l’abri, confinement

• avis d’évacuation

• avis d’ébullition de l’eau

• avis d’interruption de l’eau

• avis de non-consommation de l’eau

• fermeture de rue

• avis de travaux majeurs (infrastructures)

• toutes autres alertes d’importances

Le système d’alerte permet au citoyen, après son inscription, de recevoir l’information que l’OIMSC souhaite lui transmettre par différents modes, à savoir par téléphone, texto ou courriel.

Deux moyens de s’inscrire

Le premier consiste à se rendre sur le site Internet de sa municipalité :

Canton de Cleveland : http://www.cleveland.ca/fr/information-sur-les-alertes

Canton de Melbourne : https://melbournecanton.ca/alerte

Ville de Richmond : http://www.ville.richmond.qc.ca/alerte

Municipalité d’Ulverton : https://municipaliteulverton.com/securite-civile-et-alerte/

Le second moyen de s’inscrire, pour ceux qui n’auraient pas accès à Internet, consiste à se rendre à l’hôtel de ville de votre municipalité et un préposé fera l’inscription avec le citoyen. Il est fortement recommandé d’effectuer une seule inscription par numéro de téléphone. Tout autre membre d’une famille ayant ses propres moyens de communication (numéro cellulaire, numéro au travail) doit créer son propre compte pour assurer la bonne diffusion d’un avis du système d’appel. Les numéros de téléphone ajoutés seront vérifiés par le système d’appels soit par un appel vocal ou par l’envoi d’un texto lors de l’inscription. Il est donc important, lors de votre inscription, d’avoir accès aux appareils inscrits afin d’en confirmer la possession et pour noter un numéro d’identification personnel (NIP) qui devra être saisi durant votre inscription.

Le coordonnateur des mesures d’urgence de l’OIMSC de la région de Richmond, M. Rémi-Mario Mayette, souligne que « plus les citoyens seront nombreux à s’inscrire, plus vite l’information d’urgence sera relayée dans la population. Il appartient à chacun de s’inscrire afin de recevoir les notifications. Cet outil d’alerte est très puissant et permet de rejoindre rapidement les citoyens concernés par une urgence, peu importe où ils se trouvent. Nous invitons tous les citoyens à s’inscrire dès maintenant ce qui garantira l’efficacité des alertes qui pourraient être envoyées. Soyez attentifs ce jeudi 22 octobre à 15 h 30. »

Notons en terminant que les renseignements fournis demeureront strictement confidentiels. Ceux-ci ne seront utilisés que dans un contexte d’alerte et de sécurité civile.