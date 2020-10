Québec autorise l’Halloween

Actualités l’étincelle(RL) — Tandis que plusieurs citoyens se posaient la question à savoir s’il y aurait ou non une distribution de friandises d’Halloween cette année et alors que d’autres avaient d’ores et déjà renoncés à l’idée, voilà que les autorités gouvernementales ont causé une certaine surprise en autorisant finalement la tenue de la collecte tant attendue de la part des enfants. Ceci dit, bien que la majorité des municipalités sur le territoire desservis par le journal Actualités l’étincelle, nous confiaient la semaine dernière, être toujours en attentes des recommandations en provenance de la santé publique avant de prendre position, cela ne veut pas nécessairement dire que toutes les villes emboîteront le pas.

En effet, à l’instar d’autres municipalités au Québec, certaines villes au sein de nos deux MRC, pourraient être tentées de ne pas encourager la tenue de l’évènement et, voire même, privilégier une distribution de bonbons dans les écoles via des fonds municipaux spécialement établis, plutôt que d’encadrer la traditionnelle collecte porte-à-porte dans les rues.

Toutefois, il est important de spécifier qu’aucune administration municipale n’a confirmé pour le moment le scénario qu’elle entend prendre pour l’occasion. C’est donc dire que la plupart devraient normalement se rapporter aux normes émises par la santé publique en autorisant l’Halloween sur son territoire, ceci dit tout en demandant aux citoyens de respecter les exigences sanitaires en vigueur, soit notamment que les gens qui donnent des bonbons demeurent à deux mètres lors des remises, interdiction de faire la collecte en compagnie de gens qui ne résident pas à la même adresse et privilégier des costumes comprenant des couvre-visages également. Somme toute, il s’agira une fois de plus d’un exercice particulier pour la population, alors qu’au final le choix reviendra à chacun d’eux, tout en maximisant les protocoles de sécurité. Il est donc fortement recommandé de consulter les autorités de vos municipalités respectives, afin de connaitre les plus récents détails en lien avec le sujet.