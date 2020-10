Asbestos fera place à... Val-des-Sources !

Asbestos(RL) — Après tout près d’une année de discussions, de consultations et d’analyses, voilà que le nouveau nom désigné pour remplacer celui d’Asbestos a été dévoilé lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal ce lundi 19 octobre. C’est finalement l’appellation « VAL-Des-Sources » qui au terme de trois tours de scrutin, aura récolté la majorité avec 51,5 % des suffrages, alors que son plus proche poursuivant « Trois-Lacs » obtenait quant à lui, 26,6 % de la faveur populaire lors du vote préférentiel tenu auprès de la population du 14 au 18 octobre. Au total, ce sont plus de 2796 personnes qui se sont prévalues de leur droit de vote, ce qui représente environ 48,2 % de la population éligible.

« C’est véritablement un moment historique nous vivons. Je remercie la population d’avoir voté en grand nombre. Le conseil et moi sommes fiers de voir que le processus a su rallier les citoyens. Nous pouvons donc affirmer que le nom Val-des-Sources en est un auquel les citoyens

adhèrent », souligne le maire, Hugues Grimard. Ce dernier rappela le processus légal qui s’enclenche suite à l’adoption de la résolution officielle du changement de nom par le conseil. « Cette résolution sera envoyée à la Commission de toponymie qui aura un maximum de 60 jours pour émettre son avis sur le nom choisi. Une fois l’avis reçu, la municipalité fera parvenir sa demande de changement de nom officiel à la ministre des Affaires municipales et de

l’Habitation (MAMH). À ce moment, les citoyens auront 30 jours pour faire parvenir leur avis d’opposition, s’il y a lieu, au MAMH. Après quoi, la ministre responsable du MAMH rendra une décision ministérielle. Aucun délai n’est prescrit pour la remise de sa réponse. Dans le meilleur des mondes, on aimerait être en mesure d’annoncer officiellement le changement de nom au mois décembre, mais nous suivrons les étapes administratives nécessaires », a-t-il précisé.

Questionné à savoir s’il y avait une certaine surprise quant au pourcentage élevé de vote que le nom Val-Des-Sources a recueilli dès le départ, soit 48,3 au premier tour, pour ensuite atteindre 49.4 au second et finalement obtenir la majorité nécessaire au troisième tour, M. Grimard souligna plutôt la fierté des membres du conseil de constater le niveau de participation citoyenne, de même que de voir un nom se démarquer à ce point, un geste significatif de la population selon lui et une preuve évidente d’une adhésion à cette nouvelle appellation.

« C’est un travail colossal qui a été fait de la part de toute l’équipe de la municipalité depuis l’annonce du changement de nom en novembre 2019. Je les remercie ainsi que tous les travailleurs de scrutin qui ont fait de notre vote à l’auto un succès, malgré le caractère unique de la démarche », de terminer le maire.