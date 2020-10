Un nouveau centre de perfectionnement haut de gamme pour les pompiers d’Asbestos

Asbestos(RL) - Le service de sécurité incendie de la ville d’Asbestos, inaugurait officiellement le jeudi 8 octobre, son tout nouveau centre d’entrainement et de perfectionnement des pompiers. Érigée sur le terrain adjacent à la caserne, cette imposante structure entièrement faite de conteneurs maritimes aménagés a pour but de reproduire l’environnement pratiquement complet d’une résidence à étages. « Aujourd’hui c’est le résultat d’un projet qui a commencé à germer dans notre esprit il y a plus de cinq ans maintenant, mais dont on travaille de manière plus concrète avec des partenaires d’importances depuis un an ou deux environ. » De mentionner M. Alain Chaîné directeur du service incendie de la ville d’Asbestos. La construction de ce centre de perfectionnement au coût de 64 610 $, a donc été rendu possible grâce aux appuis financiers de la MRC des Sources qui a collaboré pour 20 000 $ au projet, ainsi que de l’entreprise asbestrienne bien connue Duclos Assurances, qui aura contribuée pour sa part à la hauteur de 10 500 $ au projet.

L’endroit permettra de perfectionner les techniques de recherche et de sauvetages de victimes, de ventilations de bâtiments, de sauvetages avec véhicule d’élévation et d’échelles manuelles notamment. Une fois les lieux enfumés de manière synthétique, afin d’assurer la sécurité des pompiers, plusieurs options de pratiques d’interventions sont possibles. « Ce sont une multitude de scénarios qui s’offrent à nous et qui permettront aux pompiers de consolider leurs compétences. Nous pourrons même pratiquer les opérateurs d’autopompes puisqu’une borne d’eau est accessible à l’intérieur de la caserne », ajoute monsieur Chaîné.

Le directeur souligna que bien que ce genre de centre commence à s’ériger ici et là en province, dont un se trouve à Victoriaville, celui d’Asbestos est présentement le seul dans la MRC des Sources. Par ailleurs la direction de la caserne 43 n’exclut en rien la possibilité de rendre les lieux accessibles aux services incendies des municipalités environnantes. « … c’est certainement une possibilité, car pour nous l’importance première demeure la sécurité de la population. » A-t-il conclu.

« Cette infrastructure est une plus-value pour l’ensemble de la région des Sources puisqu’elle permettra à tous nos pompiers de s’entraîner de façon immersive. Il s’agit d’une très belle perspective de collaboration intermunicipale au profit de la sécurité des citoyens de la MRC des Sources », mentionne Serge Bernier, représentant du conseil de la MRC des Sources pour les dossiers de sécurité publique et maire de Ham-Sud.

Le centre de perfectionnement des pompiers réalisé à l’aide de conteneurs maritimes possède 40 pieds de façade, 24 pieds de profondeur et 40 pieds de hauteur à son point le plus élevé. Trois étages ont été aménagés pour simuler une maison grâce à des meubles récupérés. Un conteneur placé à la verticale abrite quant à lui une cage d’escalier sur cinq étages.