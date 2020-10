Soutien de 2 480 992 $ pour atténuer les impacts financiers de la pandémie

Asbestos – Le député de Richmond, André Bachand est heureux d’annoncer qu’une aide financière de 2 480 992 $, financée à parts égales entre les gouvernements du Québec et du Canada, sera octroyée aux municipalités de la MRC des Sources et du Val-Saint-François.

Grâce à cette aide, les administrations municipales pourront couvrir directement leurs dépenses occasionnées par la pandémie, comme les hausses de coûts liées à la sécurité publique, aux adaptations de bâtiments, à l’opération de camps de jour municipaux et aux processus démocratiques dans les municipalités (conseils municipaux, élections partielles et générales). Ce soutien vise également à compenser les pertes de revenus des municipalités, comme les revenus de permis, des droits sur les mutations immobilières, des amendes et pénalités et des stationnements.

« Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement est à l’écoute des besoins des municipalités. Nous mettons de l’avant le soutien nécessaire afin qu’elles puissent être en mesure de s’adapter à la situation et de continuer d’offrir des services de qualité aux citoyennes et aux citoyens. C’est une somme considérable que nous consacrons maintenant à la disposition de toutes les municipalités du Québec. Elles seront ainsi mieux outillées pour faire face à la COVID-19, tout en se préparant à contribuer activement à la reprise économique. Au bout du compte, c’est l’ensemble des collectivités qui bénéficiera de cette initiative. » Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

« Cette aide financière importante donnera davantage de flexibilité et de prévisibilité aux municipalités. Cela permettra d’éviter des hausses du fardeau fiscal des particuliers et des entreprises ou des réductions de services. » Eric Girard, ministre des Finances

« En cette période difficile, divers services offerts par les municipalités ont connu des hausses importantes. Notre gouvernement a à cœur le maintien des services à la population et ce soutien atténuera les impacts causés par la pandémie. » André Bachand, député de Richmond