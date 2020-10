Asbestos : les citoyens à l’heure des choix

Asbestos(RL) - Les personnes propriétaires ainsi que l’ensemble des citoyens âgés de 14 ans et plus de la municipalité d’Asbestos ont rendez-vous avec l’histoire au cours des prochains jours. En effet, après plusieurs mois de discussions et de controverses entourant le projet de changement de nom de la municipalité, voilà maintenant arrivé la période de votation officielle. Comme mentionné au cours des dernières semaines le tout se déroulera sous un principe de « Vote à l’auto », lequel se tiendra dans le stationnement de l’aréna Connie-Dion du 14 au 18 octobre, entre 10 h et 20 h. Rappelons que des plages horaires pour les personnes n’ayant pas accès à un véhicule demeureront disponibles pour un vote en présentiel à la salle du Conseil de l’hôtel de ville.

Le dévoilement du nom retenu se fera le lundi 19 octobre en soirée lors d’une séance extraordinaire du conseil, diffusée en direct sur la page Facebook de la municipalité. Bien qu’il ne s’agisse aucunement d’un débat extramunicipal, il n’en demeure pas moins que l’attention de toute la région, de même que d’une grande partie des médias de la province, seront assurément tournées une fois de plus sur la petite municipalité d’environ 7000 habitants au cours de prochains jours, afin de suivre le déroulement ainsi que le résultat d’un processus pour le moins hors du commun, lui qui aura s’ailleurs fait couler beaucoup d’encres jusqu’à maintenant.