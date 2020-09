Nouveau pavage dans plusieurs rues de la Ville de Windsor

Windsor – La Ville de Windsor est très fière des travaux de pavage réalisés sur cinq rues de la ville. Cette année, l’amélioration de la voirie locale a été accélérée avec près de 400 000 $ d’investissement prévu par le Conseil municipal.

La rue Du Moulin a fait l’objet d’une amélioration complète en étant scarifiée pour ensuite être recouverte de nouvel asphalte. Les trottoirs et les bordures ont aussi été refaits à cet endroit. Les rues Albert, Bourbeau, des Hauts-Bois et Riendeau ont bénéficié d’une nouvelle couche d’asphalte pour une meilleure expérience. Ces travaux ont aussi permis de corriger des problèmes de drainage et de remplacer certains équipements de voirie.

Rappelons que ces travaux annuels font partie d’un plan d’investissement amorcé depuis plusieurs années pour une voirie locale améliorée. Les rues sont sélectionnées annuellement en fonction d’une analyse rigoureuse qui prend en considération le niveau de déformation, de dégradation et de leur état de détérioration.