Les citoyens d’Asbestos passeront au vote en octobre pour le changement de nom

Asbestos – C’est lors de la séance du Conseil tenue le lundi 14 septembre que le conseil municipal de la Ville d’Asbestos a révélé les quatre noms qui seront soumis au vote de la population en octobre prochain.

C’est donc après avoir établi des critères de sélection, recueilli plusieurs centaines de suggestions et consulté le comité d’acceptabilité social que le conseil municipal a retenu les propositions suivantes : Apalone, Jeffrey, Phénix et Trois-Lacs.

« Il est certain que la pandémie liée à la COVID-19 a modifié l’échéancier prévu, mais notre priorité étant la sécurité des citoyens, nous nous devions d’attendre pour procéder au vote. C’est donc avec des mesures socio-sanitaires strictes que nous invitons la population à venir faire entendre leur voix », indique le maire d’Asbestos Hugues Grimard.

Tous les propriétaires et citoyens d’Asbestos âgés de 14 ans et plus auront donc la possibilité de voter à la salle du Conseil, située au 124, rue Greenshields, du 14 au 18 octobre 2020 entre 10 h et 20 h. Une preuve de résidence sera obligatoire. Des plages horaires seront aménagées spécialement pour les personnes à mobilité réduite qui peuvent téléphoner au 819 879-7171, poste 3250 pour plus de détails.

La Ville d’Asbestos rappelle que le mode de votation retenu est celui de type préférentiel. Les gens auront donc à classer les propositions de leur premier choix à leur quatrième choix. Si un nom n’obtient pas la majorité (50%+1) des voix au premier tour, le nom avec le moins de préférence sera éliminé et les deuxièmes préférences de ceux l’ayant choisi seront redistribués et ainsi de suite jusqu’à obtention de la majorité.

« Nous en sommes à la dernière étape du processus consultatif auprès de la population et avons très hâte d’avoir leur son de cloche. Je suis très heureux de la démarche que nous avons adoptée tout au long du processus et surtout de l’implication de notre population. J’invite nos citoyens à venir voter en grand nombre! », ajoute le maire, Hugues Grimard.

Les citoyens d’Asbestos recevront une invitation officielle par la poste qui inclura une courte description pour chacun des noms proposés. Toute l’information se retrouve également sur le site internet de la ville au www.ville.asbestos.qc.ca sous l’onglet « Changement de nom ».