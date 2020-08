Danville dévoile ses lauréats du concours Maisons fleuries 2020

Danville(RL) - Le 10 août dernier, la ville de Danville a dévoilé, lors de sa réunion du conseil municipal, les cinq lauréats de la première édition de son concours Maisons fleuries. Les membres bénévoles formant le jury de sélection ont donc arrêté leurs choix sur les participants suivants : dans la catégorie Maison les gagnantes qui remportent une bourse de 100 $ chacun sont mesdames Josée Côté domiciliées sur la rue Anny ainsi que Guylaine Frigon de la rue du Carmel. Pour ce qui est de la catégorie Logement, les honneurs vont à Mildred Noble du chemin Lallier ainsi que Mme Martine Vachon de la rue du Carmel. Tous deux se méritent un prix de 75 $. Finalement l’auberge le Louis D’or remporte la catégorie Commerce et la somme de 150 $. Soulignons également l’attribution d’un prix Coup de cœur de 100 $ par la municipalité à Mme Louise Côté, afin de souligner de bonnes pratiques écoresponsables et la préservation de la biodiversité.

« L’embellissement de la ville de Danville par ses citoyens, contribue de faire en sorte que la ville soit plus accueillante et magnifique. Les Danvillois et les Danvilloises se sont surpassés pour embellir leur milieu » indique Messieurs Jean-Guy Laroche et Jean-Guy Dionne, conseillers et responsables du comité. De son côté le maire M. Michel Plourde s’est dit très heureux de constater le niveau de participation « Nous sommes heureux de la bonne participation citoyenne pour cette première édition. Heureux également que l’argent investi reviennent à nos citoyens lesquels dépenseront lesdits montants localement » A-t il conclut.