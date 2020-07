Un comité anglophone verra le jour à Danville

Danville(RL) - Suite au forum anglophone piloté par la ville de Danville en novembre 2019, un comité de citoyens sera maintenant formé, afin de soulever divers points de vigies et/ou d’améliorations, qui pourraient entre autre permettre une meilleure intégration des membres de la communauté anglophone ainsi que de rendre plus aisé l’accès aux différents services offert dans la région.

Ce forum tenu au centre Mgr Thibault, regroupait des citoyens de langue anglaise, ainsi que près d’une quinzaine d’organismes du milieu. Il s’agissait d’ailleurs pour certain, d’un premier contact avec ces organismes pourtant bien présents dans la MRC. Lors de tables de discussions, bon nombre de commentaires et suggestions ont fait état, si bien que la création d’un comité citoyen s’avérait une suite intéressante et logique à cette activité socioculturelle. Le mandat de ce comité sera de se regrouper et de soumettre au conseil municipal pour analyse, différents projets, propositions ou recommandations afin de faciliter et agrémenter encore davantage la vie citoyenne pour la population anglophone à Danville et dans les Sources.

Ainsi ce sont quatre postes de représentants, dont deux seront notamment occupés par des figures bien connues de la municipalité en les personnes de M. Robert McKeage et Mme Isabelle Lodge, qui siègeront en compagnie d’un représentant jeunesse (âgé de 16 à 28 ans), lequel demeure toutefois encore à désigner.