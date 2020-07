La ville de Danville souhaite accroître la visibilité aux abords de la route 255

Danville(RL) - Réunis en conseil ordinaire lundi dernier, les élus municipaux de Danville ont adopté une résolution visant à soumettre des recommandations au ministère des Transports du Québec (MTQ) concernant une amélioration de la visibilité sur le boulevard de Shipton. « En plus des demandes émanant du conseil, il arrive parfois que des demandes nous parviennent de la part des citoyens, concernant certaines portions de routes, mais dont celles-ci ne sont toutefois pas sous juridiction municipale. Or, nous avons le mandat de recueillir cesdites demandes et de les soumettre en bonne et due forme au MTQ avec certaines recommandations s’il y a lieu ; lesquels seront par la suite analysés par le Ministère. » D’expliquer le maire de Danville, M. Michel Plourde.

De ce fait, des demandes et recommandations seront ainsi faites concernant une amélioration souhaitée de la luminosité et de la visibilité en général à toute heure du jour ou de la nuit, aux intersections des rues Craig et de la route 255. De plus, des demandes sensiblement de même nature seront aussi acheminées concernant deux intersections du même tronçon de la route 255, soit celui de la rue Nicolet ainsi que celle de la rue Marchand. Plus de détails suivront au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, afin de valider les décisions du ministère des Transports du Québec dans ce dossier.

Nous nous rappellerons que deux accidents mortels sont survenus sur cette partie de la 255 au cours de la dernière année et demie. Bien qu’on ne peut d’emblée associer directement ces malheureux évènements au manque de visibilités dans le secteur, il n’en demeure pas moins qu’une amélioration de cet aspect pourrait grandement contribuer à accroître le volet sécuritaire de l’endroit pour l’ensemble des utilisateurs.