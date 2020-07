On garde la forme sur les trottoirs de Danville

Danville(RL) —En ces temps difficiles, les élus de Danville étaient désireux de trouver une façon de dynamiser les rues de la municipalité, tout en incitant les citoyens à garder la forme. C’est donc suite à plusieurs discussions sur le sujet que le conseiller du siège # 3, M. Simon Chênevert a soumis l’idée de créer un petit parcours avec stations d’activités physiques sur les trottoirs de la ville. Ayant reçu l’aval des autres membres du conseil et appuyé de sa collègue M. Nathalie Boissé, ainsi de Chantale Dallaire chargée de projet, l’idée fût menée à terme il y a de cela quelques semaines. Ce sont donc sous les traits colorés tracés de la main de l’artiste de grand talent Judith Pelletier que la ville arbore et propose maintenant trois stations d’exercices libres à ses résidents. « Nous cherchions une manière simple et efficace de donner l’occasion aux gens de sortir, prendre l’air et bouger.

Comme on le sait tous, la situation n’est pas facile depuis quelques mois avec la pandémie, alors lorsque Simon nous a apporté cette idée, l’ensemble du conseil s’est tout de suite montré favorable à la réalisation de ce projet. » De souligner Mme Nathalie Boissé. « Chacune des stations s’étend sur une largeur établie de deux carrés de trottoirs, le but étant que les utilisateurs puissent respecter la distanciation de deux mètres recommandés par la santé publique. Nous retrouvons également au cœur des fresques de sol, des silhouettes démontrant les types d’exercices proposés, ainsi qu’un choix entre trois quantités de répétitions suggérées. Évidemment tout est libre à chacun, selon leur capacité physique personnelle et les niveaux sont : débutant, intermédiaire et avancé. » A-t-elle poursuivi. Les superbes points d’exercices multicolores se retrouvent donc sur les rues du Carmel (Squat), Daniel-Johnson (Jumping Jack) ainsi que sur la rue Grove (Lunge).

Bien qu’aucun plan d’ajout pour ce genre de stations ne soit actuellement sur la table du conseil, Mme Boissé n’exclut pas la possibilité que d’autres discussions en ce sens ne reprennent ultérieurement entre les élus. Elle invite du même coup la population à soumettre photos, commentaires et appréciations de leurs expériences personnelles, familiales et/ou intergénérationnelles sur le site de la ville de Danville. Voilà donc une réalisation qui pourrait certes, inciter d’autres municipalités de la région à emboiter le pas dans ce qui s’avère être une intéressante initiative santé.