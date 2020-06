Consignes de la Ville de Windsor en matière d’arrosage et de feux extérieurs

Arrosage de fleurs et pelouses

Windsor – En période de canicule, la Ville de Windsor rappelle à la population

l’importance d’utiliser l’eau de façon responsable.

La période d’arrosage autorisée pour les pelouses, fleurs et jardins est entre 21h et minuit.

La consommation d’eau potable pour effectuer des tâches de nettoyage comme laver la voiture ou l’extérieur de la maison est à éviter pour limiter le gaspillage.

Feux extérieurs et feux d'artifice interdits

Le temps sec et chaud des derniers jours, appelle à la prudence en matière de prévention des incendies. La Ville de Windsor interdit pour les prochains jours les feux extérieurs ainsi que l’utilisation de feux d’artifice. Avec les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste, ces activités seront tentantes et nous demandons à la population de s’abstenir jusqu’à ce que la situation soit moins risquée.

La sécurité publique rappelle que l’indice de feu est à son plus haut niveau et que les incendies peuvent de développer et se propager très rapidement. Il est essentiel d’éviter toute activité générant une flamme libre ou des étincelles ardentes.