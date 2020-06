Ouverture de la piscine municipale de Windsor

Windsor — Avec l’arrivée officielle de l’été la fin de semaine prochaine et suivant les consignes émises par le gouvernement du Québec et la Santé publique relativement au déconfinement dans les différents secteurs d’activités, la Ville de Windsor annonce l’ouverture de sa piscine extérieure à compter du jeudi 25 juin 2020.

Certaines règles sanitaires devront être respectées, telles que la distanciation physique. La capacité d’accueil sera limitée de 60 personnes. Les vestiaires et douches ne seront pas accessibles. Les utilisateurs devront se présenter en portant leur maillot et devront prévoir un sac de plage pour leurs vêtements et effets personnels. Les casiers ne seront pas accessibles.

Dès jeudi prochain, l’horaire de bain libre pour la population sera le suivant :

Du lundi au vendredi de 14 h 45 à 19 h 30

Les samedis et dimanches de 12 h 45 à 19 h 30

Les plages horaires en avant-midi et en début d’après-midi seront réservées aux groupes de jeunes du service d’animation estivale de la Ville de Windsor. Dans le but de prioriser les activités extérieures pour les groupes du camp de jour, le Service des loisirs vise à assurer un minimum de 2 périodes de baignade à chacun des groupes de jeunes.

Les jeux d’eau de la Ville de Windsor sont déjà en opération depuis quelques semaines, offrant l’occasion de se rafraîchir. La canicule annoncée risque de rendre populaire cette activité et nous rappelons à la population de maintenir une distance physique sécuritaire autour des jeux d’eau.

Il est à noter que selon l’évolution de la situation et des futures annonces à venir, l’horaire d’ouverture de la piscine pourrait être adapté pour assurer une offre de service optimale pour l’ensemble de la population.