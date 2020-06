Ouverture spéciale de la piscine piscine de Windsor ce week-end

Windsor – En période de canicule, la Ville de Windsor a pris la décision d’ouvrir

exceptionnellement la piscine municipale durant la fin de semaine selon l’horaire suivant :

Samedi 20 juin : 13h À 17h

Dimanche 21 juin : 13h À 17h

Rappelons que les règles sanitaires devront être respectées, telles que la distanciation physique. La capacité d’accueil sera limitée à 40 personnes. Les vestiaires et douches ne seront pas accessibles. Les utilisateurs devront se présenter en portant leur maillot et devront prévoir un sac de plage pour leurs vêtements et effets personnels. Les casiers ne seront pas accessibles.