St-François-Xavier investit 16 000 $ afin que tous ses citoyens aient accès à la haute vitesse

St-François-Xavier – La Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton investit 16 000 $ afin de permettre à l’ensemble de ses 2 386 citoyens d’avoir accès à Internet haute vitesse.

C’est lors de sa séance régulière du 04 mai 2020 que le conseil municipal a adopté la résolution concluant l’entente pilotée par la MRC du Val-Saint-François et Cooptel concernant le déploiement des infrastructures permettant l’accessibilité à Internet haute vitesse. « Enfin! On l’attend depuis longtemps, cette accessibilité d’Internet, partout sur le territoire. Nous sommes bien heureux de pouvoir confirmer que l’entente est signée et que tout le monde va pouvoir naviguer à haute vitesse au début du printemps 2021», confirme le maire, M. Gérard Messier.

Conscient que ce besoin est criant et connu depuis plusieurs années, le maire rappelle qu’il appartenait aux entreprises de télécommunication de le déployer. « On ne se le cachera pas : si l’internet haute vitesse en ruralité était payant pour les fournisseurs de service, cela ferait longtemps que tous les citoyens pourraient avoir accès à cette technologie qui est, on l’a remarqué particulièrement en ce temps de pandémie, un service essentiel pour le télétravail, l’éducation à distance et garder contact avec autrui. En regroupant les municipalités du Val-Saint-François qui vivaient la même problématique, la MRC a pu dresser un portrait plus alléchant pour les fournisseurs ».