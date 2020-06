La ville de Richmond reporte la fin de semaine des ventes de garages

Richmond(RL) - Plus les semaines avancent et plus les évènements de toutes sortes, continuent progressivement d’être reportés ou de se voir tout bonnement annulés. La traditionnelle fin de semaine des ventes-débarras de la ville de Richmond prévue les 6 et 7 juin n’y échappe pas non plus. En effet, la municipalité nous informe qu’elle doit reporter celle-ci à une date qui demeure à encore déterminer, en raison de la situation entourant la Covid-19. Des informations seront transmises à la population le moment venu concernant la tenue de cette activité qui est toujours très prisée par les citoyens de la municipalité et de celles des environs.