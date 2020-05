Asbestos : Annulation des activités et des ventes de garage jusqu’au 31 août

Asbestos - L’hôtel de ville et la bibliothèque municipale d’Asbestos demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre.

En date du mercredi 13 mai 2020, la Ville d’Asbestos annonce que les ventes de garage sont également suspendues jusqu’au 31 août 2020. La possibilité de tenir la grande vente de débarras à l’automne sera évaluée à ce moment.

En regard de la situation actuelle et des recommandations gouvernementales, la Ville d’Asbestos a décidé d’annuler toutes les activités de type rassemblement organisées par la Ville d’Asbestos au moins jusqu’au 31 août.

Ainsi, toutes les activités et spectacle prévus à la bibliothèque n’auront pas lieu. Différentes mesures de report ou annulation sont en place.

Pour le spectacle hommage à Chicago par The Must (20 mars), les gens doivent envoyer une photo de leurs billets par courriel à animation@ville.asbestos.qc.ca avec leur nom, adresse et numéro de téléphone. Ils recevront un remboursement complet en chèque par la poste.

Pour la conférence de Nicole Bordeleau (24 avril), les gens doivent conserver leur billet. Elle sera remise à une date à déterminer.

Pour le spectacle de David Jalbert (8 mai), les gens doivent aussi conserver leur billet. Le spectacle sera remis à une date à déterminer.

Pour connaître toutes les mesures de report, d’annulation ou de remboursement pour la bibliothèque, nous vous invitons à consulter notre site internet dans la section questions-réponses.

Les autres activités annulées sont :la Journée de l’arbre qui a habituellement lieu à la mi-mai, le tournoi de golf du maire, le pique-nique familial du mois du juillet, le slackfest et les Boîtes à party

Nous sommes déçus de devoir annuler toutes ces belles activités, mais nous sommes convaincus que c’est la bonne chose à faire pour assurer la santé et la sécurité de tous.