La Ville de Valcourt tend la main aux citoyens ayant subi une perte de revenus

- Le versement initialement prévu le 27 août 2020 est reporté au 27 octobre 2020

Choisir Valcourt c’est choisir une qualité de vie exceptionnelle, un milieu de vie intergénérationnel, accessible et dynamique. Vous y retrouverez tous les services d’une grande ville, tels qu’un aréna, un superbe terrain de golf, un court de tennis, une piscine extérieure, une grande bibliothèque, des écoles primaire et secondaire, un CLSC, une Maison des aînés, un musée, un centre culturel, plusieurs parcs, et plus encore. Géographiquement, les autoroutes 55, 10 et 20 forment en quelque sorte les côtés d’un triangle réunissant les villes de Sherbrooke, Granby et Drummondville. Valcourt s’y trouve au centre, dans un rayon d’environ trente à quarante minutes. Vous y trouverez également des possibilités d’emplois diversifiées, du journalier au professionnel. Idéale pour les jeunes familles, Valcourt offre l’opportunité de voir grandir ses enfants en toute quiétude.