Un premier bilan de la Ville de Windsor

Windsor - Dans le contexte entourant le coronavirus (COVID-19), la Ville de Windsor souhaite faire le point de la situation sur son territoire.

Les services de distribution alimentaire ainsi que les pharmacies s’adaptent au mieux pour maintenir un service sécuritaire et de qualité à la population. Le marché Provigo François Gauthier sera fermé les dimanches du mois d’avril mais demeurera ouvert les autres jours de la semaine. Quelques restaurants sont ouverts et offrent la livraison et des commandes pour emporter.

Le Centre d’Action Bénévole de Windsor et Région (CAB) poursuit ses activités grâce notamment au soutien du député de Richmond, M. André Bachand, qui a offert cette semaine 1 000 $ en cartes cadeau à l’organisme pour soutenir son approvisionnement.

Les services municipaux essentiels sont maintenus et une surveillance des parcs et endroits publics est assurée pour garantir la sécurité des lieux. Outres quelques interventions mineures, les employés municipaux saluent les efforts de la majorité des citoyens qui respectent les consignes de distanciation sociale dans leur déplacement à l’extérieur. Les services d’urgence demeurent prêts à intervenir au besoin.

Le Conseil municipal poursuit ses activités avec quelques ajustements. La prochaine séance aura lieu ce lundi, 6 avril, à huis clos. Les citoyens peuvent prendre connaissance de l’ordre du jour de la rencontre sur le site internet de la Ville de Windsor et soumettre leur question par courriel à l’adresse greffier@villedewindsor.qc.ca.

Le Centre communautaire René-Lévesque a annulé toutes ses réservations du mois d’avril et informé les utilisateurs de la situation. Les activités de la Bibliothèque Patrick-Dignan ainsi que du Centre sportif J.A. Lemay sont toujours suspendues. Les sentiers et pistes cyclables demeurent accessibles en conservant la distance nécessaire avec les autres utilisateurs et en maintenant les animaux de compagnie en laisse en tout temps.

Pour toutes questions concernant la COVID-19 au Québec, vous pouvez consulter le site du Gouvernement du Québec au www.quebec.ca/coronavirus.

En terminant, les membres du Conseil municipal tiennent à remercier les citoyens de leur vigilance et leur habituelle collaboration.