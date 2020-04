Fermeture des parcs, des terrains sportifs et des infrastructures de loisir à Saint-François-Xavier-de-Brompton

Saint-François-Xavier-de-Brompton – La Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton informe la population qu’elle interdit l’accès, dès maintenant, à ses parcs, terrains sportifs et infrastructures de loisir.

Cette décision s’ajoute à celle, prise le vendredi 13 mars 2020, de fermer au public les bâtiments municipaux que sont l’hôtel de ville, le centre communautaire France-Gagnon-Laprade, la bibliothèque et le garage municipal. « Nous voulions garder nos espaces extérieurs ouverts afin de permettre à nos citoyens d’en profiter, à condition qu’ils respectent les mesures de distanciation sociale exigées par le gouvernement du Québec afin de limiter la contagion de la COVID-19. Cependant, au cours de la dernière semaine, notre équipe municipale a dû intervenir à plusieurs reprises. Et puisque les rappels se font de plus en plus fréquents, il a été décidé d’en interdire tout simplement l’accès », mentionne le maire, M. Gérard Messier.

Le maire réitère que plusieurs activités prévues au cours des prochaines semaines, dont l’activité de reconnaissance des bénévoles, ont été reportées. « Dès le 13 mars, notre conseil a mis en place les mesures nécessaires afin de protéger au maximum nos citoyens, notamment en exigeant l’annulation des activités de bingo, de soirées folkloriques, de cartes, de celles de la FADOQ, etc. Certaines avaient lieu le soir même, et tous ont bien collaboré », indique-t-il.

Même si les infrastructures municipales demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble de l’équipe municipale est toujours disponible pour répondre aux besoins des citoyens. D’ailleurs, il invite les citoyens qui souhaitent adresser des questions au conseil municipal pour la séance en huis clos du 06 avril prochain, à envoyer un courriel au dsm@sfxb.qc.ca ou en composant le 819 845-3954 poste 223.

« Les employés au secteur des travaux publics ont commencé les travaux printaniers en prenant les mesures nécessaires pour se protéger et ne pas être en contact avec les citoyens. Les employés de bureau continuent de répondre aux questions concernant les règlements, l’émission des permis et d’effectuer les tâches comptables et administratives nécessaires au bon fonctionnement de la Municipalité. Certains d’entre eux offrent aussi une écoute attentive aux citoyens qui sont plus désemparés face à cette situation, puis les dirigent et les accompagnent dans leurs démarches, et ce, même s’ils télétravaillent », conclut-il.