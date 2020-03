Prolongation de la fermeture de l'hôtel de ville d'Asbestos

Asbestos – En date du lundi 23 mars à 13 h 45, tel que recommandé par le gouvernement dans son plus récent point de presse, la Ville d’Asbestos maintiendra la fermeture de son hôtel de ville et de tous ses bâtiments au moins jusqu’au 13 avril. Les services essentiels seront maintenus grâce à des mesures préventives de santé et sécurité.

Pour toutes questions, vous pouvez appeler au 819 879-7171 sur les heures habituelles d’ouverture de l’hôtel de ville.

Pour les dernières mises à jour, suivez notre page Facebook, consultez notre site internet, inscrivez-vous au portail citoyen Jean-Paul et écoutez les capsules quotidiennes du maire Hugues Grimard sur les ondes de CJAN 99.3 du lundi au samedi aux environs de 8 h 10.

Nous remercions la population de sa compréhension et de sa collaboration et l’encourageons à respecter les recommandations gouvernementales. Soyons vigilants, mobilisés et solidaires!