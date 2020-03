Coronavirus (COVID-19) : Windsor ferme ses installations

Windsor – Suite aux recommandations gouvernementales entourant le coronavirus (COVID-19), la Ville de Windsor et son directeur général, Carlo Fleury, informe la population de la fermeture de tous les bâtiments municipaux, incluant l’Hôtel de Ville, jusqu’au vendredi 27 mars, afin de limiter les risques de contamination des employés et des citoyens qui se présentent à nos bureaux.

Les activités administratives essentielles pourront toujours avoir lieu puisque les moyens nécessaires ont été mis en place afin de permettre à certains employés de travailler à partir de leur domicile. Pour ce qui est du paiement des taxes municipales, la Ville invite les citoyens à faire parvenir leur paiement par la poste, par internet ou par l’entremise de l’une ou l’autre des institutions financières.

Toutes les activités prévues au Centre sportif J.A-Lemay sont annulées. Le personnel administratif peut être rejoint par courriel ou téléphone. Le service des travaux publics demeure en fonction, mais le garage municipal sera toutefois fermé au public.

Tous les cours et les activités prévues à la Bibliothèque municipale Patrick-Dignan ainsi qu’au Centre communautaire René-Lévesque sont suspendus jusqu’au 27 mars. Les frais de retard pour le retour des livres à la bibliothèque ne tiendront pas compte de la période de fermeture.

Toutes les activités prévues à La Poudrière sont également annulées, incluant la Chasse aux cocos qui devait avoir lieu le 29 mars.

Nous suivrons attentivement la situation et tiendrons la populaire informée de tout changement via notre page Facebook et notre site internet (www.villedewindsoir.qc.ca).

Pour toutes questions concernant la COVID-19 au Québec, vous pouvez consulter le site du Gouvernement du Québec au www.quebec.ca/coronavirus .

En terminant, les membres du Conseil municipal tiennent à remercier les citoyens de leur vigilance et leur habituelle collaboration. Nous vous rappelons qu’il est important de se soucier de vos voisins et de votre famille, particulièrement les personnes âgées. Prenez le temps de vous enquérir de leur état de santé et de connaître s’ils ont des besoins.