Perquisition de tabac et de cannabis illicite à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Un dossier d’enquête ouvert depuis plusieurs mois aura finalement mené les policiers de la SQ de la MRC des Sources à effectuer une importante perquisition sur la rue Saint-Jacques à Val-des-Sources le mardi 9 juin dernier.

D’après les renseignements fournis par le sergent Francis Poisson-Rioux, qui assurait l’intérim en tant que responsable de poste, une intervention impliquant plusieurs policiers, dont des spécialistes de la lutte contre le tabac illégal, a permis de saisir plus de cinquante cartons de cigarettes sans permis, ainsi que du cannabis sous diverses formes : séché, comestible et pour vapoteuse.

Il est important de mentionner qu’au moment d’écrire ces lignes, aucune arrestation n’avait encore eu lieu en lien avec cette affaire, mais que l’enquête se poursuit.