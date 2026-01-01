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Trois hommes arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool

durée 29 juin 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Val-Saint-François — Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, trois individus se retrouvent aujourd’hui devant la justice pour avoir conduit un véhicule sous l’effet de l’alcool. 

Le 13 juin, les agents sont garés près du resto-bar le Jasper à Stoke. « Un homme de 53 ans ne les voit pas et commence à faire crisser ses pneus en face du restaurant. Il a quitté à toute allure sur la route 216 jusqu’à 130 km/h dans la zone de 70 km/h », raconte Cathie Faucher, responsable de poste de la Sûreté du Québec dans la MRC du Val-Saint-François.

À la suite de son interception, il a été arrêté pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. On lui a remis un constat pour grand excès de vitesse de 1100 $, en plus de dix points d’inaptitude.

 Le 5 juin, la Sûreté du Québec procède à l’arrestation d’un homme de 29 ans pour refus de se soumettre à l’éthylotest. L’événement est survenu sur le boulevard Saint-Joseph à Valcourt. Il y a eu saisi du véhicule et la suspension de son permis. 

Finalement, le 12 juin, un homme de 61 ans a été arrêté sur la rue Saint-Georges à Windsor avec un taux de 200 mg, soit deux fois et demie la limite permise. 

 

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