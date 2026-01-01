La Maison des jeunes de Richmond victime d’un vol

Richmond — À peine quelques heures après l’ouverture de notre nouvelle Maison des jeunes de Richmond, aménagée grâce à des investissements importants de la Ville, une entrée par effraction et un vol y ont été commis.

« Nous avons travaillé fort pour offrir à nos jeunes un lieu sécuritaire, moderne et accueillant. Ces gestes irresponsables portent atteinte non seulement à des biens matériels, mais aussi aux efforts déployés par toute une communauté pour améliorer leur qualité de vie », déplore le maire de Richmond, Kevin Stoddard.

« Malgré tout, ajoute-t-il, nous ne nous laisserons pas décourager. Nous allons continuer d’investir dans nos infrastructures, dans nos services et surtout dans nos jeunes. Ils méritent mieux que ce genre de geste. »