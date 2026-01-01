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Incendie dans un triplex sur la rue Principal à Windsor

durée 16 juin 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Les pompiers de Windsor ont dû intervenir le mardi 2 juin sur la rue Principale, entre Brown et Saint-Philippe, pour un incendie dans un triplex.

La Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor a reçu l’appel vers 14 h 20 pour un incendie de bâtiment.

« Nous nous sommes évidemment déplacés sur les lieux de l’incendie. Nous pouvions compter sur une équipe en garde interne qui était déjà prête à répondre à l’appel. Rapidement, cette équipe-là est arrivée sur place. Elle a confirmé qu’il y avait bel et bien un incendie à cet endroit », raconte Étienne Leclerc, directeur de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.

L’incendie a été localisé dans un des logements. « À partir de ce moment-là, les pompiers ont procédé à l’intervention. Nous avons confirmé qu’il n’y avait pas de propagation aux deux autres logements. L’Incendie était limité au logement en cause.

À l’heure de mettre sous presse, La Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor n’était pas en mesure de donner la cause de l’incendie. Les dommages ont été limités à un seul logement. Les deux autres ont été soumis à la présence de fumée. Personne n’a été blessé.

Bien sûr, la circulation sur la rue Principale a été perturbée le temps de mener l’opération. Les services de la Sûreté du Québec et du ministère des Transports et de la mobilité durable ont été demandés sur les lieux pour porter assistance aux pompiers et pour gérer la circulation.

Au total, une vingtaine de pompiers ont pris part à l’opération. « Nous avons eu l’entraide de Richmond et de Saint-Claude dans cette affaire », termine M. Leclerc.

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