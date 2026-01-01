Les policiers doivent utiliser le pistolet à impulsion électrique

Richmond — À la suite d’un vol, un homme de 41 ans devra maintenant faire face à la justice.

Le suspect se rend à pied avec son chien à une résidence dans le secteur de la rue du Hêtre à Richmond. Il entre dans le garage. Il va prendre plusieurs outils et scies à chaine qu’il va placer dans une remorque et quitter en utilisant le VTT du plaignant pour tout trainer.

Le plaignant se rend compte de vol et appel la police. Un périmètre policier pour contenir l’individu est établi dans le secteur. Le maître-chien se déplace sur les lieux. Le suspect est intercepté en fuite quand il sort d’un boisé. Les policiers ont dû utiliser le pistolet à impulsion électrique.

Le suspect en est à son troisième bris de condition. Il avait en sa possession sur lui des méthamphétamines, des champignons magiques et 12,68 grammes de cannabis.

Il est transféré en détention à la suite de sa comparution. Le plaignant a pu récupérer tous ses biens.