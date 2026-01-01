Sauvetage nautique sur la rivière Saint-François

Ulverton — Les services d’urgence ont pu sauver deux personnes lors d’une opération menée sur la rivière Saint-François, le dimanche 31 mai, vers 11 h 40, à la hauteur d’Ulverton.

Les deux hommes dans la vingtaine étaient partis en canot pour la pêche. La descente a débuté à Windsor et devait se terminer à Drummondville. Les deux portaient une ceinture de sécurité.

Une équipe du Service de sécurité incendie de la région de Richmond a donc procédé à l’intervention à bord de son zodiac dans un courant quelque peu mouvementé par moment.

Sur place, une des deux victimes avait réussi tant bien que mal à quitter l’embarcation dans laquelle elle prenait place lors du drame afin de pouvoir rejoindre la berge de peine et de misère.

Dès leur arrivée, les pompiers ont appris qu’une autre personne qui prenait place à bord du même bateau manquait à l’appel.

À travers les rapides, l’homme a pu être localisé. Il a été transporté à l’hôpital pour hypothermie.